Kumulacja emerytur. Niektórzy seniorzy otrzymają trzy przelewy

Ze względu na święta Wielkiej Nocy emeryci otrzymają świadczenia trzy razy w marcu — podaje "Fakt". Dotyczy to seniorów, którzy dostają przelewy 1. dnia miesiąca.

Zobacz także: Nocna prohibicja w polskich miastach. Sośnierz: dopuśćmy do użytku wszystkie narkotyki

Seniorzy otrzymali zgodnie z kalendarzem swoje świadczenie 1 marca. Nie jest to jednak jedyny przelew, który dostaną. Wszystko ze względu na to, że 1 kwietnia to drugi dzień świąt Wielkanocy, który ustawowo jest wolny od pracy. Z tego powodu emeryci otrzymają swoje świadczenia wcześniej, czyli w tym wypadku - 29 marca.