Cena diesla powinna być o ponad 2 zł wyższa. Analitycy nie mają wątpliwości

Analitycy: cena diesla powinna być znacznie wyższa

– Policzyliśmy, jaka powinna być cena oleju napędowego, jeżeli byłaby ona spójna z tym, co się dzieje na rynkach światowych. Są dwa czynniki, które mają wpływ na to, ile płacimy przy dystrybutorach: koszt ropy naftowej, którą sprowadzamy do Polski oraz przeliczenie tego po kursie złotego, a kurs ten, zwłaszcza po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, istotnie się obniżył, co dodatkowo zwiększyło koszty importu zarówno surowców, jak i przetworzonych produktów ropopochodnych – tłumaczył główny ekonomista Polityki Insight.