Jørgen Bang‑Jensen, prezes P4 ustępuje ze stanowiska. Jego następcą będzie Jean-Marc Harion

Zarząd Play Communications poinformował, że Jorgen Bang-Jensen zdecydował się ustąpić z funkcji Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2018 roku. Pozostanie jednak znaczącym akcjonariuszem spółki oraz ma być "dostępny w zakresie doradztwa wysokiego szczebla" dla P4.

W wydanym w środę komunikacie nie podano przyczyn rezygnacji Bang-Jensena. Poinformowano, że jego następcą będzie Jean-Marc Harion.

Jak informuje spółka, Jean-Marc Harion posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Ostatnio pełnił funkcję prezesa spółek Orange Egypt i Mobistar, oraz wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orange Dominicana oraz Orange VP Business Development Americas w Nowym Jorku.

Mam dla Was dwa ważne komunikaty. Jeden trochę smutny, trochę pozytywny. Nasz szef, mój bezpośredni fantastyczny szef J?rgen Bang-Jensen postanowił (osobiście postanowił), że to co miał zrobić w PLAY zrobił dobrze i czas na zmianę. Bedzie z nami do końca lipca 2018. TAK J?rgen!