Banknot 1000 zł? Bielecki: nie tak się walczy z szarą strefą

Od nich zależy rata kredytu. Co Rada Polityki Pieniężnej powinna zrobić ze stopami procentowymi? - Ostatnie wystąpienia banku centralnego charakteryzują się tym, że albo ich nie ma, albo są trudno zrozumiałe dla obserwatorów. To również dotyczy kwestii banknotu 1000 zł i konieczności posiadania gotówki. To też wpisanie się w ogólny nasz problem i równocześnie wielką potrzebę, żeby ten, kto ma władzę, był do bólu przejrzysty, i żeby jasno było wiadomo, o co mu chodzi - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Krzysztof Bielecki, były premier i przewodniczący Rady Partnerów EY. - Ja niestety przeżyłem jeszcze te czasy, kiedy wszyscy zarabialiśmy w milionach. Dlaczego banknot 1000 zł, dlaczego nie więcej? Jeśli rząd zmierza do uszczelnienia gospodarki, żeby było jak najmniej szarej strefy, to pieniądz bezgotówkowy jest lepszy niż gotówka - podkreśla Bielecki.