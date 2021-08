Polski Ład. Biznes apeluje o jego odrzucenie. "To totalny błąd"

- Polska Rada Biznesu, podobnie jak Rada Przedsiębiorczości, opowiada się przeciwko rozwiązaniom proponowanym w Polskim Ładzie. Te propozycje uderzają w najbardziej przedsiębiorczą część polskiego społeczeństwa. Nie tylko w przedsiębiorców i biznes, ale także w wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - powiedział w programie "Money. To się liczy" Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. - Rząd proponuje redystrybucję od tych, którzy są najbardziej przedsiębiorczy, do tych, którzy są poza rynkiem pracy, czyli to przesunięcie pieniędzy na rzecz emerytów, rencistów i osób nieczynnych zawodowo. To jest totalny błąd. Jeśli mówimy na temat podatków, to trudno nie zgodzić się z tym, że jest tu miejsce na poważną dyskusję o ewentualnej reformie. Ale taka dyskusja, patrząc na cywilizowane kraje Europy Zachodniej, to jest coś na najbliższe 18 miesięcy. Tego nie da się zadekretować w ciągu dwóch miesięcy,...