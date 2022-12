Dobra informacja dla kredytobiorców. Najgorsze już za nami?

Jeżeli sprawdzą się obecne prognozy, to WIBOR będzie dalej spadał i osoby, którym banki w najbliższych miesiącach będą aktualizowały oprocentowanie kredytów, mogą zaobserwować bardzo drobne obniżki rat kredytów hipotecznych - mówił w programie "Money.pl" Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. To bardzo pozytywna informacja z punktu widzenia posiadaczy kredytów złotówkowych. - Jeżeli nic nagle się nie zmieni, to nareszcie możemy powiedzieć, że najgorsze jest za nami. Jak spojrzymy na kontrakty terminowe dot. stóp procentowych, to one sugerują, że nasze raty spadną o ok. 10 proc. Oczywiście w kontekście tego, co się działo przez ostatni rok, kiedy kredyty wzrosły czasami o ponad 100 proc., to ta obniżka nie będzie rewolucją, ale na pewno pozytywną zmianą - dodał.