Ryzyko kredytowe coraz większe. Bank ma prawo zażądać wyższego wkładu własnego?

Po każdej podwyżce stóp procentowych banki obcinają zdolność kredytową. Oznacza to, że przy stałych dochodach z każdą kolejną decyzją RPP możemy pożyczyć mniej. Pamiętajmy jednak, że przy staraniu się o kredyt hipoteczny ważny jest również wkład własny, a im jest on wyższy, tym niższe ryzyko kredytowania dla banków. Czy skoro Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła im obowiązek szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pożyczania, to czy mogą one wymagać teraz od kredytobiorców wyższego wkładu?