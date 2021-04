Nowy Ład PiS. Będzie większe wsparcie rodzin z dziećmi? Szykuje się ulga podatkowa

Nadchodzi Polski Nowy Ład, nowy program rządu PiS. Pojawi się jakieś rozwiązanie dla rodzin z dziećmi? - Będzie na pewno propozycja, z którą wszyscy będą mogli się zapoznać, jak premier ją ogłosi. Będą to bardziej celowane działania, niż gotówka do ręki. Wsparcie musi dotyczyć całej polityki rodzinnej, ale będzie to właśnie celowane wsparcie - powiedział w programie "Newsroom" Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej. - Pracujemy już nad strategią demograficzną. Nie mówimy tutaj o programie na jedną czy dwie kadencje, ale o programie na kilkadziesiąt lat. Ulga podatkowa to jedna z propozycji. Pytanie, czy będzie to dotyczyło tych rodzin, które już mają dziecko, czy będzie to zachęta dla tych, którzy dopiero zamierzają je mieć - dodał.