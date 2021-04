Nowy Ład PiS to wzrost podatków. Sprawiedliwy? Balcerowicz: "tak samo jak nazwa tej partii"

Niedługo PiS ogłosi Polski Nowy Ład. Minister finansów zapewnia, że podatki wzrosną, ale sprawiedliwie. - Znam partię, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, to jest komentarz. To jest taka sprawiedliwość, jak ta zawarta w nazwie tej partii - powiedział w programie "Newsroom" prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów. - W dyskusji o podatkach zwykle ginie najważniejsza kwestia: jak system podatkowy wpływa na wzrost gospodarczy, od którego zależą dochody wszystkich ludzi. Otóż my mamy do czynienia z pogarszaniem się jakości systemu podatkowego i zwiększaniem negatywnego wpływu. Mamy chaos i mnóstwo nieprzejrzystości. Mamy różne odcinkowe podatki, które nie są nazywane podatkami - dodał.