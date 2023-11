Wzrosły ceny mieszkań na rynku wtórnym. Winne mogą być coraz droższe kredyty

"Bezpieczny Kredyt 2 proc." zmienił sytuację na rynku nieruchomości. Rządowy program, który wiąże się z możliwością uzyskania kredytu hipotecznego na perfekcyjnych warunkach, zwiększył popyt . A skoro on wzrósł, to w konsekwencji w górę idą także ceny nieruchomości.

Ceny mieszkań z rynku wtórnego rosną wolniej niż na rynku pierwotnym

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości nie napawa optymizmem tych, którzy planują kupić mieszkanie. Wielu liczyło na to, że pandemia i osłabiona po niej gospodarka oraz rynki zatrzymają dynamicznie rosnące w ostatnich latach ceny, ale tak się nie stało. Z raportu otodom.pl wynika, że w drugim kwartale średnie ceny ofert wzrosły o 3 proc. kwartał do kwartału. To najwyższe podwyżki od zastoju na rynku w 2022 r. W ujęciu rocznym natomiast wzrost cen wyniósł aż 6,4 proc.