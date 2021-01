Przejęcie Idea Banku. Bielecki: ulga i rozwiązanie problemu

Przedłużający się lockdown będzie problemem dla banków? - Patrząc na banki w strefie euro, niebezpieczeństwo jest takie, że banki mają duży kapitał, ale boją się udzielania złych pożyczek, w związku z tym mamy typową reakcję i taki crunch kredytowy, czyli zmniejszenie się akcji kredytowej. Myślę, że tego banki w Europie Zachodniej boją się najbardziej. Natomiast nasze banki mają taki problem, że są mało rentowne - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Krzysztof Bielecki, były premier i przewodniczący Rady Partnerów EY. Był też pytany o przymusowe przejęcie Idea Banku przez Pekao. - To dosyć prosta sprawa. Dla środowiska bankowego to na pewno jest ulga, bo rozwiązuje to pewien problem. Dodatkowo nie trzeba za dużo płacić z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo to oznaczałoby wyciąganie pieniędzy od zdrowych banków, na ratowanie kogoś innego - dodał.